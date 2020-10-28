В Харькове пьяный футболист Металиста устроил жуткую аварию

В Харькове футболист разбил четыри авто / соцсети

В Харькове в ночь на 28 октября произошла жуткая авария в районе пересечения проспекта Льва Ландау с улицей Танкопия. Водитель Audi А4 снес ремонтное ограждение и допустил столкновение с микроавтобусом Газель, BMW 320 и еще одним легковым авто.

Как пишет Telegram-канал ТРУХА Харьков​, автомобилем Audi управлял футболист харьковской команды Металлист 1925 Дмитрий Кравченко​. По словам свидетелей, результат осмотра с помощью драгера показал 1,85 промилле.​

Алкоголь в крови полузащитника харьковского Металлиста 1925 превышал норму в девять раз.​

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, пострадавших в результате столкновения нет.

Как сообщили Depo.Харьков в полиции области, водитель Audi нарушил пункты 12.1 и 13.1 ПДД Украины. На водителя составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП и ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения) КоАП.

Отметим, ранее Дмитрий Кравченко играл за полтавский клуб Ворскла.