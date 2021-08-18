В Ивано-Франковской области вспыхнул пожар на ТЭС: все подробности

В Ивано-Франковской области произошел пожар на ТЭС

В Ивано-Франковской области на Бруштынской ТЭС вечером 18 августа произошел пожар - вспыхнул маслобак в котлотурбинном цехе станции. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-центр управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Информация по возгорании маслобака в котлотурбинном цехе блока № 3 Бурштынской ТЭС поступила в ГСЧС в 16:51. На место пожара выдвинулись дежурные расчеты из городов Рогатин и Галич.

По предварительным данным, пожар в турбине №3 произошел на отметке 9,6 метра. Загорелся маслобак объемом 45 кубических метров. В результате возгорания повреждена система пожаротушения.

К тушению пожара привлечено 57 человек и 17 единиц техники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

Позже стало известно, что энергетики Бурштынской ТЭС локализовали возгорание на территории станции, пострадавших нет, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей, передает пресс-служба станции.

Реклама

"18 августа в 16:50 энергетики Бурштынской ТЭС отключили от сети энергоблок №3 из-за пожара маслобаке на отметке 9.6.Пострадавших нет. Отключение энергоблока не повлияло на электроснабжения Бурштынского энергоострова", - сообщили в компании.

Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области. Установленная мощность - 2334 МВт, состоит из 12 энергоблоков мощностью 200 МВт каждый.

Ранее Главред писал о том, что скаждым годом мир терпит все больше бедствий. Пожары и наводнения достигают таких масштабов, что страны прибегают на помощь друг другу.

В связи с этим, МВД планирует создать в Украине Центр противодействия природным стихийным бедствиям, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский 16 августа во время встречи украинских спасателей, тушивших лесные пожары в Греции.