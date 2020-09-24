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В Киеве активисты устроили драку с полицией на территории колледжа, есть пострадавшие

24 сентября 2020, 18:26

Во время работы ликвидационной комиссии на территории Олимпийского колледжа произошли столкновения.

Шеврон полиция
Полицейские пострадали в результате драки в Киеве / УНИАН

В четверг, 24 сентября, в Киеве на территории Олимпийского колледжа в результате столкновений пострадали несколько человек, в том числе и полицейские.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 12:31 в дежурную часть столичной полиции на спецлинию "102" поступило сообщение о конфликтной ситуации на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что во время работы ликвидационной комиссии на территории колледжа возник конфликт. Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия, однако в результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители.

"Сейчас в территориальное управление полиции приглашены обе стороны конфликта для дачи объяснений и объективного установления причин инцидента", - говорится в сообщении.

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Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Открыто уголовное производство по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого конфликта.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области на территории одной из баз отдыха проходила конференция ОПЗЖ, в ходе которой произошел конфликт и столкновения националистов с полицией.

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