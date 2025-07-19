В Киеве авто снесло летнюю террасу с людьми: водитель оказалась без прав

Водитель Mercedes не справилась с управлением.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-avto-sneslo-letnyuyu-terrasu-s-lyudmi-voditel-okazalas-bez-prav-10682912.html Ссылка скопирована

Водительница без прав снесла летнюю террасу в Киеве / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Что известно:

В Киеве автомобиль снес летнюю террасу ресторана

Пострадала 28-летняя женщина

Водитель была трезвая, но не имела водительского удостоверения

В субботу, 19 июля, в Киеве на улице Саксаганской автомобиль снес летнюю террасу ресторана. Пострадал один человек. Об этом сообщила Национальная полиция Киева.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. Ее авто попало на тротуар, где на летней террасе кафе находилась женщина.

видео дня

"28-летнюю потерпевшую с телесными повреждениями врачи госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении Нацполиции.

Водитель была трезвая и объяснила, что во время движения из ее машины на пол упал мобильный телефон. Она пыталась его поднять, в результате чего потеряла управление.

Патрульная полиция Киева сообщила, что водитель никогда не получала водительского удостоверения, следовательно не имела права управлять автомобилем. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять следователи.

"Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи", - отметили в сообщении.

Смотрите видео с места аварии в Киеве:

ДТП в Киеве / Фото: скриншот

ДТП с украинцами - последние новости

Напомним, в Венгрии 6 июля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса украинской регистрации с 77 людьми, среди которых много детей. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии пострадали 21 человек, четверо из них получили тяжелые травмы.

Также 30 июня на северо-востоке Румынии в поселке Николае Бальческу автобус с 60 украинцами столкнулся с румынским микроавтобусом. В результате аварии погибла 29-летняя женщина из микроавтобуса, еще пять человек получили травмы

Как сообщал Главред, 4 ноября в Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых авто. В результате аварии погиб один человек, еще четверо пострадали.

Другие новости:

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред