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В Киеве напали на нардепа: раскрыты важные подробности

2 сентября 2020, 14:21

В МВД утверждают, что на Полякова напали "не как на депутата".

Геращенко сообщил, что на Полякова напал пьяный человек – Новости Киев
На Антона Полякова напал пьяный человек, сообщил Антон Геращенко / УНИАН

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова – Антон Геращенко, сообщил, что на народного депутата Антона Полякова в Киеве напал какой-то пьяный человек.

На Полякова напали "не как на депутата", рассказал замглавы МВД Стране.

По его словам, скорее возник бытовой конфликт.

"Это был скорее бытовой конфликт. На него напали не как на депутата. Просто пьяный какой-то. Мы его найдем и накажем", – заявил Геращенко.

Поляков рассказал Апострофу, что на него напали люди, которые находились в неадекватном состоянии. Нардеп добавил, что злоумышленники скрылись на авто, и правоохранители уже его нашли.

"Я трезвый, адекватный. Полиция приняла заявление, в больницу я съездил, затем поехал на работу. Номера машины, все приметы я передал…", – поделился политик.

Ранее СМИ писали, что 2 сентября рано утром в Шевченковском районе Киева возле кафе Джаз злоумышленники напали на Антона Полякова, избили его и скрылись на авто Toyota. Также журналисты узнали, что после нападения на нардепа правоохранители ввели в столице план Перехват.

Антон Поляков новости Киева нападение Антон Геращенко
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