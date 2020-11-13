В Киеве произошла перестрелка: коп получил три пули

Раненого патрульного госпитализировали / Фото facebook.com/odesapolice

Прошлой ночью в Киеве на улице Героев Космоса произошла перестрелка с участием патрульных полицейских. Сотрудник правоохранительных органов получил три огнестрельных ранения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Копы остановил автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. В салоне авто находились три человека. У одного из пассажиров увидели рацию и кобуру. Мужчины вышли из автомобиля и начали убегать.

Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения.

В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь патрульным прибыл еще один экипаж полиции.

Впоследствии трех человек задержали, у них обнаружили предметы похожие на пистолет и гранаты. Раненого патрульного госпитализировали.

Полиция открыла два уголовных производства. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Напмоним, в начале октября в центре столицы, на улице имени Казимира Малевича, произошла перестрелка ‒ мужчина на мотоцикле внезапно достал пистолет и стал стрелять по прохожим.