В Киеве с 27 февраля подорожает проезд в маршрутках

Цены на проезд в маршрутках Киева взлетят / УНИАН

В Киеве с 27 февраля взлетят цены на проезд в нескольких маршрутках. Как сообщают в Facebook-сообществе Позняки-Осокорки-Харьковский, дорожает стоимость проезда на маршруте №177 и №178.

Объявления о повышении стоимости появилось в салонах автобусов.

В нем указано, что с 27 февраля стоимость проезда составит 8 гривен вместо 7.

Отметим, с 6 февраля на три гривны выросла стоимость проезда на пригородных маршрутках.

Теперь цена проезда из Ирпеня в столицу составит 20 гривен, а из Бучи в Киев — 23 грн.

Кроме того, с 20 февраля на 20%, или на 3 гривны до 18 гривен выросла стоимость проезда в пригородных маршрутках из Вишневого в Киев.

Ранее проезд на маршруте №718 (до ВДНХ) и на маршруте № 721 и №716 (ст.м. Святошино и ст.м. Нивки) до конечной остановки стоил 15 гривен, а с 20 февраля его стоимость выросла до 18 гривен.

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По словам перевозчиков увеличение стоимости проезда маршруток повлиял не только рост цен на топливо и увеличение минималки, но и карантинные ограничения. Поток людей уменьшился, а количество нелегальных перевозчиков увеличилось.

Цены на проезд – о чем ранее сообщал Главред: