В Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси

В ДТП погибла пассажирка такси / t.me/dtpkievua

Жуткое смертельное ДТП произошло в Киеве утром в субботу, 28 ноября. На Кловском спуске таксист уснул за рулем Skoda и въехал в припаркованный по пути автомобиль Subaru.

Как сообщает Киев Оперативный, столкновение оказалось смертельным для пассажирки такси, которая, к несчастью, не пристегнулась ремнем безопасности.

В то же время Telegram-канал dtp.kiev.ua уточнил, что пассажирка находилась на заднем сидении.

"Утром таксист на Skoda Fabia потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль Subaru Легаси. Скорость при ударе была порядка 30 км/ч, тем не менее, на заднем ряду сидений не пристегнута женщина-пассажир погибла мгновенно: ударилась головой о стойку. Явных признаков опьянения у водителя нет, скорее всего он переутомился и на секунду задремал", - сказано в сообщении.

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