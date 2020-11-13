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В Киеве "заминировали" Раду, полиция оцепила здание

13 ноября 2020, 10:30

О взрывчатке сообщил аноним.

Верховная Рада
Верховная Рада "заминирована" / Фото Facebook ВР

Утром в пятницу, 13 ноября, появилось сообщение о заминировании Верховной Рады Украины. Здание находится в центре Киева.

Как пишет Obozrevatel со ссылкой на источники, сообщение о минировании поступило около 9:00. На место выехали все службы.

Здание оцепила полиция, перекрыты все подходы к парламенту. Ждут приезда взрывотехников.

Полиция перекрыла подходы к парламенту / Фото Апостроф

Как известно, в Киеве нередко появляются сообщения о "заминировании" ТРЦ и станций метро. В частности, в августе была остановлена работа станции метро Лукьяновская из-за сообщения о заминировании - там нашли подозрительный предмет. К месту находки сразу же вызвали правоохранителей и взрывотехников. Сообщение о взрывчатке, к счастью, не подтвердилось.

Верховная Рада полиция заминирование новости Украины
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