В метро Киева полуголая женщина нарушила карантин и устроила грязные танцы

В столичном метро утром "отличилась" пассажирка.
В метро Киева утром на видео засняли пассажирку в летнем платье и без маски, поскольку за окном глубокая осень, женщину можно назвать полуголой.
Пассажирка оказалась в центре внимания не только из-за наряда, но и из-за поведения – она танцевала, свидетельствует видео, которое в Instagram опубликовал h__kyiv.
На ролике запечатлено, что женщина в вагоне метро устроила "грязные танцы" – возле дверей подняла руки вверх и делала странные движения.
Видео за шесть часов собрало более 23 тысяч просмотров, его по-разному прокомментировали пользователи.
"Когда ты из клуба вышла, а клуб из тебя нет", – пошутила zaets_mari. "Интересно, ей не холодно?" – спросила i_am_viktoria_18. "Клиника", – считает zharkovdenys.
Полуголая женщина устроила "грязные танцы" в метро Киева – опубликовано видео
- Справка. В марте из-за коронавируса Covid-19 была объявлена пандемия. В Украине, в частности и в Киеве, был введен карантин.
- В начале карантина в столице останавливали работу общественного транспорта, в том числе и метро.
- После возобновления работы в транспорте запретили ездить без масок. Также масочный режим нужно соблюдать в других общественных местах.