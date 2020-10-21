В метро Киева полуголая женщина нарушила карантин и устроила грязные танцы

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В метро Киева утром на видео засняли пассажирку в летнем платье и без маски, поскольку за окном глубокая осень, женщину можно назвать полуголой.

Пассажирка оказалась в центре внимания не только из-за наряда, но и из-за поведения – она танцевала, свидетельствует видео, которое в Instagram опубликовал h__kyiv.

На ролике запечатлено, что женщина в вагоне метро устроила "грязные танцы" – возле дверей подняла руки вверх и делала странные движения.

Видео за шесть часов собрало более 23 тысяч просмотров, его по-разному прокомментировали пользователи.

"Когда ты из клуба вышла, а клуб из тебя нет", – пошутила zaets_mari. "Интересно, ей не холодно?" – спросила i_am_viktoria_18. "Клиника", – считает zharkovdenys.

Полуголая женщина устроила "грязные танцы" в метро Киева – опубликовано видео