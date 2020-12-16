В Минэкономики уточнили, когда начнут платить "карантинные" 8 тысяч гривен

По словам министра экономики Игоря Петрашко, подавать документы на "карантинную" финансовую помощь нужно в сжатые сроки.
Выплаты в размере 8 тысяч гривен компенсаций физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в процессе оказания помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса СOVID-19 в Украине начнутся 21 декабря нынешнего года.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на заявление руководителя ведомства Игоря Петрашко,
"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го - уже в новом году", - сказал министр.
Читайте такжеЗеленский пообещал миллиону украинцев по 8 тысяч гривен: кто получит деньги
Читайте такжеДвум миллионам украинцев по 8 тыс. грн: когда начнет действовать закон Зеленского
Помощь бизнесу в условиях карантина в Украине
- 24 ноября президент Владимир Зеленский сделал заявление о намерении внести в Раду пакет проектов законов, предусматривающих помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине. Предпринимателям и наемным работникам пообещали компенсацию в размере 8 тысяч гривен.
- Закон №4429 о гарантиях поддержки бизнеса в условиях карантина был принят Верховной Радой в пятницу, 4 декабря. Инициативу поддержали 297 народных депутатов.