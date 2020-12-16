В Минэкономики уточнили, когда начнут платить "карантинные" 8 тысяч гривен / УНИАН

Выплаты в размере 8 тысяч гривен компенсаций физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в процессе оказания помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса СOVID-19 в Украине начнутся 21 декабря нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на заявление руководителя ведомства Игоря Петрашко,

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го - уже в новом году", - сказал министр.

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Помощь бизнесу в условиях карантина в Украине