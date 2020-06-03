В Минобразования задержали чиновника-коррупционера: названа сумма взятки

Фамилии чиновника пока не называют / gp.gov.ua

Сотрудники Киевской прокуратуры совместно с СБУ и Нацполицией задержали руководителя одного из директоратов Министерства образования и науки во время получения им неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США и 165 тысячи гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе Офиса Генпрокурора Украины.

В ходе следственных действий было установлено, что чиновник МОН незаконно потребовал финансовые средства в качестве неправомерной выгоды от представителя госпредприятия за победу в одном из конкурсов по конструкторским работам, призовой фонд которого составляет 3 миллиона гривен.

Чиновник задержан, проводится досудебное расследование. В скором времени ему объявят подозрение.

Полученные чиновником средства / www.gp.gov.ua

Напомним, в апреле по подозрению в получении взятки задержали заместителя главы Киевской государственной администрации Николая Поворознюка. Сообщалось, что он якобы требовал 125 тысяч долларов взятки от компании-застройщика.

Также по подозрению в получении неправомерной выгоды был задержан вице-мэр Борисполя, который, как утверждают в прокуратуре, хотел получить три однокомнатных квартиры в качестве взятки.