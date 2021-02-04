В Минздраве выкатили тендер за 10 млн на изучение поведения геев

Гей-прайд в Киеве / УНИАН

Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) при Минздраве публично объявил тендер по закупке услуги на проведение исследования поведения мужчин, которые состоят в сексуальных однополых отношениях. Как сообщается в системе публичных закупок ProZorro, ожидаемая сумма стоимости проведения работ ‒ 10 240 669 гривен.

Конечный срок подачи предложений на участие в тендере ‒ 5 марта 2021 года. Аукцион должен состояться 9 апреля, а само исследование должно быть реализовано в несколько этапов в течение года.

Как говорится в описании закупки, исследование проводится среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ-инфекции, а именно среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами.

По данным ЦОЗ, подобные исследования регулярно проводят в Украине с 2004 года. Другие из них охватывают также и такие группы повышенного риска заражения ВИЧ-инфекции: те, кто предоставляет сексуальные услуги за деньги, и те, кто употребляет наркотики через инъекции.

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