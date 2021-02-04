В Минздраве выкатили тендер за 10 млн на изучение поведения геев

По словам чиновников из Центра общественного здоровья, исследования поведения геев регулярно проводят в Украине с 2004 года.
Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) при Минздраве публично объявил тендер по закупке услуги на проведение исследования поведения мужчин, которые состоят в сексуальных однополых отношениях. Как сообщается в системе публичных закупок ProZorro, ожидаемая сумма стоимости проведения работ ‒ 10 240 669 гривен.
Конечный срок подачи предложений на участие в тендере ‒ 5 марта 2021 года. Аукцион должен состояться 9 апреля, а само исследование должно быть реализовано в несколько этапов в течение года.
Как говорится в описании закупки, исследование проводится среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ-инфекции, а именно среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами.
По данным ЦОЗ, подобные исследования регулярно проводят в Украине с 2004 года. Другие из них охватывают также и такие группы повышенного риска заражения ВИЧ-инфекции: те, кто предоставляет сексуальные услуги за деньги, и те, кто употребляет наркотики через инъекции.
Читайте такжеДля чего украинским детям купили книги о "девчачьей любви"
Напомним, ранее сообщалось:
- Министерство культуры Украины и Украинский институт книги за государственные деньги приобрели 1240 экземпляров книги "Принцесса+принцесса: долго и счастливо".
- Это детская сказка в формате комикса на тему ЛГБТ-отношений - про однополую любовь афроамериканской принцессы и ее белокожей принцессы.