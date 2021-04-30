В Нафтогазе анонсировали новые иски к Газпрому

Юрий Витренко / УНИАН

Глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о возможности подачи новых исков к российскому Газпрому.

Нафтогаз рассмотрит возможность подачи новых арбитражных исков против Газпрома, подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, речь идет требовании переносе точек продаж российского газа в Европу на границу с Украиной. Витренко заявил, что добиться этого можно путем давления через антимонопольный орган Евросоюза.

"У Нафтогаза есть определенные юридические возможности для того, чтобы хотя бы жаловаться в европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на Газпром", — заявил Юрий Витренко.

В ходе своей пресс-конференции Витренко уточнил: "Мы будем оказывать на Газпром максимальное давление, используя все наши юридические возможности. Речь не только о том, что Россия – агрессор, а Газпром - это национальная газовая компания России, а потому что это в интересах украинских потребителей и в этом случае даже в интересах европейских потребителей".

По словам Витренко, компания намерена снова обращаться в Стокгольмский арбитраж, чтобы оспорить некоторые положения транзитного контракта с Россией, заключенного в конце 2019 года.

Кроме того, Витренко также отметил, что Украина продолжит противостоять строительству газопровода Северный поток — 2.

По этому вопросу Украина рассчитывает на помощь Германии и США, добавил глава правления Нафтогаза.

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Иск Нафтогаза к Газпрому:

В 2014 году Россия захватила Крым, в результате Черноморнефтегаз потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы Петр Годованец и Украина), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известном как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

15 сентября 2017 года в Нафтогазе сообщили, что госхолдинг подал иск к России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований Нафтогаза составляет более 9 млрд долл.