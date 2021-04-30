В Нафтогазе анонсировали новые иски к Газпрому

Юрий Витренко не исключил новые арбитражные разбирательства с РФ.
Глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о возможности подачи новых исков к российскому Газпрому.
Нафтогаз рассмотрит возможность подачи новых арбитражных исков против Газпрома, подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина.
По его словам, речь идет требовании переносе точек продаж российского газа в Европу на границу с Украиной. Витренко заявил, что добиться этого можно путем давления через антимонопольный орган Евросоюза.
"У Нафтогаза есть определенные юридические возможности для того, чтобы хотя бы жаловаться в европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на Газпром", — заявил Юрий Витренко.
В ходе своей пресс-конференции Витренко уточнил: "Мы будем оказывать на Газпром максимальное давление, используя все наши юридические возможности. Речь не только о том, что Россия – агрессор, а Газпром - это национальная газовая компания России, а потому что это в интересах украинских потребителей и в этом случае даже в интересах европейских потребителей".
По словам Витренко, компания намерена снова обращаться в Стокгольмский арбитраж, чтобы оспорить некоторые положения транзитного контракта с Россией, заключенного в конце 2019 года.
Кроме того, Витренко также отметил, что Украина продолжит противостоять строительству газопровода Северный поток — 2.
По этому вопросу Украина рассчитывает на помощь Германии и США, добавил глава правления Нафтогаза.
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Иск Нафтогаза к Газпрому:
- В 2014 году Россия захватила Крым, в результате Черноморнефтегаз потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы Петр Годованец и Украина), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.
- Для защиты своих интересов в октябре 2016 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известном как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.
- 15 сентября 2017 года в Нафтогазе сообщили, что госхолдинг подал иск к России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований Нафтогаза составляет более 9 млрд долл.
Контракт на транзит газа между Россией и Украиной
30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.
Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.
Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."
Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.
Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.