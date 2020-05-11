В Нидерландах при странных обстоятельствах нашли мертвой украинку

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В городе Роттердам в Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю украинку, которая была членом экипажа пришвартованного в порту круизного судна Regal Princess. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Тело украинки обнаружили в воде за бортом судна. По предварительной информации местной полиции, смерть произошла в результате самоубийства, передает Укринформ. Тело погибшей доставлено в местный морг, а ее родственникам сообщили о трагедии.

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

Напомним, ранее в квартире в центре Москвы нашли тело мертвой 27-летней украинки. Квартиру арендовал 44-летний гражданин Южной Кореи.