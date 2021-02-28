"В очках, с бородой, лысые": Шмыгаль рассказал о своем "двойнике" из ЕС

Денис Шмыгаль рассказал, что в ходе встречи с Шарлем Мишелем политики не обсуждали своего внешнего сходства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о своей встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с которым у него оказалось поразительное внешнее сходство.
В эфире передачи Світське життя премьер-министр Украины прокомментировал недавнюю встречу с высокопоставленным европейским чиновником.
По словам Шмыгаля, несмотря не внешнее сходство с Мишелем, в жизны они оказались совершенно разными.
"В жизни мы совсем не похожи, никаких курьезов не вижу. Есть похожие элементы, я уже говорил. В очках, с бородой, лысые и маска. Поэтому, наверное, похожи. Но в целом, мы не очень похожи в жизни. Хотя по духу мы схожи. Мы – проевропейские политики, поэтому это главное", - отметил премьер.
Шмыгаль добавил, что в ходе встречи с Шарлем Мишелем политики не обсуждали своего внешнего сходства.
Встреча Шмыгаля с Мишелем:
- Напомним, ранее в Сети немало повеселились практически близнецовой схожести премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Европейского совета Шарля Мишеля.
- Украинские интернет-пользователи сразу отметили невероятную схожесть украинского премьер-министра и европейского бюрократа – и во внешности, и в прическе, и в стиле одеваться.
- Пока Шмыгаль и Мишель не сняли защитные медицинские маски для протокольной фотографии, их практически нельзя было отличить друг от друга.