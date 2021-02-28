"В очках, с бородой, лысые": Шмыгаль рассказал о своем "двойнике" из ЕС

Денис Шмыгаль и Шарль Мишель / kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о своей встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с которым у него оказалось поразительное внешнее сходство.

В эфире передачи Світське життя премьер-министр Украины прокомментировал недавнюю встречу с высокопоставленным европейским чиновником.

По словам Шмыгаля, несмотря не внешнее сходство с Мишелем, в жизны они оказались совершенно разными.

"В жизни мы совсем не похожи, никаких курьезов не вижу. Есть похожие элементы, я уже говорил. В очках, с бородой, лысые и маска. Поэтому, наверное, похожи. Но в целом, мы не очень похожи в жизни. Хотя по духу мы схожи. Мы – проевропейские политики, поэтому это главное", - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что в ходе встречи с Шарлем Мишелем политики не обсуждали своего внешнего сходства.

Встреча Шмыгаля с Мишелем: