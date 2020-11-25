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В Одессе стрела крана протаранила маршрутку: названо число пострадавших

25 ноября 2020, 10:27

В полиции назвали возможную причину ДТП в Одессе.

В Одессе кран врезался в маршрутку, трое пострадавших – Новости Одессы
В Одессе кран врезался в маршрутку, есть пострадавшие / Скриншот с t.me/od_patrolpolice

В среду утром, 25 ноября, в Одессе стрела крана протаранила маршрутное такси Богдан, пострадали трое пассажиров маршрутки, двое – получили травмы и госпитализированы.

Серьезное ДТП в Одессе произошло на ул. Среднефонтанская около 08:30, говорится в Telegram-канале Патрульна поліція Одеської області.

По предварительным сведениям правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля кран не соблюдал безопасную дистанцию и скорость и поэтому допустил столкновение с маршруткой.

"...водитель грузового автомобиля Кран Kobelco RK250-3, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны площади Среднефонтанской, не соблюдал безопасную дистанцию и скорость, в результате чего совершил наезд на автобус Богдан, который совершал посадку-высадку пассажиров", – привели в полиции предварительные данные.

В Одессе кран врезался в маршрутку, трое пострадавших – Новости Одессы
В Одессе кран врезался в маршрутку, есть пострадавшие / Скриншот с t.me/od_patrolpolice
В Одессе кран врезался в маршрутку, трое пострадавших
В Одессе кран врезался в маршрутку, есть пострадавшие / Скриншот с t.me/od_patrolpolice

новости Одессы ДТП в Одессе
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