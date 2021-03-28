В Одессе трагически погиб маленький ребенок

В Одессе упал с высоты и погиб маленький мальчик / Скриншот видео с tsn.ua

В Приморском районе Одессы трагически погиб маленький мальчик – ребенок выпал из окна, расположенного на восьмом этаже одной из многоэтажек.

В результате падения с высоты погиб мальчик, которому было четыре года, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство, однако сделали пометку "несчастный случай".

Напомним, в Украине дети уже не раз выпадали из окон и погибали. Часто причиной трагедии являлась неосторожность родителей – на окнах не было замков, или окна были открыты, и между ребенком и улицей была только антимоскитная сетка, которая не способна выдержать большой вес.

В нашей стране предусмотрена уголовное ответственность за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком – это ст. 166 УК. Такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.