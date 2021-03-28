В Одессе трагически погиб маленький ребенок

В областном центре погиб мальчик, которому было четыре года.
В Приморском районе Одессы трагически погиб маленький мальчик – ребенок выпал из окна, расположенного на восьмом этаже одной из многоэтажек.
В результате падения с высоты погиб мальчик, которому было четыре года, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство, однако сделали пометку "несчастный случай".
Напомним, в Украине дети уже не раз выпадали из окон и погибали. Часто причиной трагедии являлась неосторожность родителей – на окнах не было замков, или окна были открыты, и между ребенком и улицей была только антимоскитная сетка, которая не способна выдержать большой вес.
В нашей стране предусмотрена уголовное ответственность за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком – это ст. 166 УК. Такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
- В начале января прошлого года в Луцке произошла похожая трагедия – из окна многоэтажного дома выпади две девочки, которым было по 15 лет.
- По предварительным сведениям, девочки выпали из окна, которое находилось на седьмом этаже дома. Одна из пострадавших погибла.