В Одессе женщина с бандитами похитила сожителя-грека и отобрала у него деньги и квартиры

Виктория Рослякова / соцсети

В Одессе владелицу николаевского салона красоты Викторию Рослякову подозревают в организации похищения своего бывшего сожителя – богатого коммерсанта из Греции и его племянника. Как сообщает портал Обозреватель, полиция утверждает – именно передала мужчин бандитам и те отобрали у грека около 2 миллионов гривен наличными и шесть элитных одесских квартир.

Как говорят копы, успешный греческий бизнесмен Николас Папаниколау познакомился с Викторией Росляковой несколько лет назад на курорте на острове Кипр. Она якобы работала там танцовщицей в одном из ночных клубов. У них начались интимные отношения. Вскоре женщина забеременела и родила коммерсанту сына Луку.

По словам коммерсанта, он ежемесячно давал Виктории по пять тысяч евро на содержание ребенка. По информации следствия, пара прожила вместе до конца минувшего года. И окончательно разошлась.

В прокуратуре полагают, что в январе нынешнего года Виктория познакомилась с криминальным авторитетом из Одессы Александром Рошко (по кличке "Ляма"). И у них якобы родилась идея вымогать деньги у Николаса. Коммерсанта и его 27-летний племянник Апостола Апостоласа бандиты похитили, увезли в укромное место и начали пытать с требованием отдать все деньги и переписать недвижимость на Рослякова.

Рошко застрелили 26 марта 2021 года в Одесской области. И в его автомобиле обнаружили целый арсенал оружия. А освободить пленных греков украинская полиция смогла уже в апреле. Мужчины рыдали и целовали руки правоохранителям, поскольку не надеялись, что выживут.

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За незаконное лишение свободы, пытки, разбой и вымогательство Росляковой и четырем фигурантам грозит до десяти лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее в Одессе 52-летний Джеймс, подданный королевы Великобритании, угодил в центр классического мошенничества - брачной аферы на много тысяч долларов.

Мужчиина утверждает, что 32-летняя Ирина и организатор свадеб по имени Кристина обманули его на 250 тысяч долларов ‒ то есть на две трети его накоплений.