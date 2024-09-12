В одной из областей Украины принудительно эвакуируют семьи с детьми: какая причина

В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми из 29 населенных пунктов Купянского района. Такое решение Совет обороны области принял на заседании 12 сентября, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Отмечается, что принудительной эвакуации подлежат:
- Купянская ТГ - 10 населенных пунктов, 158 детей;
- Куриловская ТГ - 6 населенных пунктов, 41 ребенок;
- Кондрашевская ТГ - 13 населенных пунктов, 70 детей.
"На сегодня эвакуировали 10 семей. Работа продолжается", - написал чиновник.видео дня
Он заверил, что все эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, в частности, ООН, а также гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку.
Кроме того, все, кто в этом нуждаются, получают временное проживание или же при поддержке Укрзализныци помощь в эвакуации в другие области Украины.
"С 10 мая, после активизации врага на севере области, с Волчанского и Липцевского направлений эвакуировали 15 031 человека, из них 1282 ребенка", - добавил Синегубов.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Ситуация в Харьковской области - что известно
Напомним, представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что оккупанты агрессора России в Харьковской области продолжают активно атаковать позиции украинской армии в направлениях Волчанска и Липцов. ВСУ отбивают атаки, ожидаются хорошие новости.
Также известно, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях.
Кроме того, российские оккупанты в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине переходят к оборонительным действиям из-за активных контратак Сил обороны Украины.
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