В одной из областей Украины принудительно эвакуируют семьи с детьми: какая причина

Все эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, в частности, ООН, а также гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку.

https://glavred.info/ukraine/v-odnoy-iz-oblastey-ukrainy-prinuditelno-evakuiruyut-semi-s-detmi-kakaya-prichina-10596545.html Ссылка скопирована

В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми из 29 населенных пунктов Купянского района. Такое решение Совет обороны области принял на заседании 12 сентября, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Отмечается, что принудительной эвакуации подлежат:

Купянская ТГ - 10 населенных пунктов, 158 детей;

Куриловская ТГ - 6 населенных пунктов, 41 ребенок;

Кондрашевская ТГ - 13 населенных пунктов, 70 детей.

"На сегодня эвакуировали 10 семей. Работа продолжается", - написал чиновник. видео дня

Он заверил, что все эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, в частности, ООН, а также гуманитарную, психологическую и юридическую поддержку.

Кроме того, все, кто в этом нуждаются, получают временное проживание или же при поддержке Укрзализныци помощь в эвакуации в другие области Украины.

"С 10 мая, после активизации врага на севере области, с Волчанского и Липцевского направлений эвакуировали 15 031 человека, из них 1282 ребенка", - добавил Синегубов.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Ситуация в Харьковской области - что известно

Напомним, представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что оккупанты агрессора России в Харьковской области продолжают активно атаковать позиции украинской армии в направлениях Волчанска и Липцов. ВСУ отбивают атаки, ожидаются хорошие новости.

Также известно, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях.

Кроме того, российские оккупанты в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине переходят к оборонительным действиям из-за активных контратак Сил обороны Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред