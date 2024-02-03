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В оккупированном Лисичанске под обстрел попала пекарня: есть погибшие и раненые

Руслана Заклинская
3 февраля 2024, 21:42
Из-за обстрелов в Лисичанске произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, пострадали мирные жители.
В оккупированном Лисичанске под обстрел попала пекарня: есть погибшие и раненые
В Лисичанске из-за обстрела обвалилась пекарня / Коллаж: Главред, фото: МЧС России

В субботу, 3 февраля, в оккупированном Лисичанске в результате обстрела якобы обвалилось двухэтажное здание пекарни. Лидер "ЛНР" Леонид Пасечник утверждает, что под завалами может находиться несколько десятков мирных жителей.

"Три человека доставлены в больницу. Еще несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завалами. На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры", - заявил Пасечник.

Позже спасатели сообщили о восьми пострадавших и двух погибших в результате обстрела. МЧС РФ утверждает, что под завалами "могут оставаться более 40 человек".

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"Сейчас известно о 8 мирных жителях, которые получили ранения при ударе украинских войск по пекарне в Лисичанске. Три человека переданы в одну из больниц на амбулаторное лечение, еще один человек - в реанимации. Остальные раненые госпитализированы в медучреждения", - отметили в Министерстве здравоохранения оккупантов.

Около 21:00 оккупанты Луганщины заявили, что из-под завалов спасли 10 человек, а еще 11 человек погибли. Никаких фото или видео с погибшими или пострадавшими оккупанты не опубликовали.

Вину за обстрел россияне традиционно возложили на Вооруженные силы Украины. Украинское командование пока не комментирует эту информацию.

Напомним, 3 июля 2022 года, Вооруженные силы Украины отошли из Лисичанска, теперь город находится под оккупацией российских войск.

Российские атаки по Украине

Также в результате массированного ракетного удара РФ 29 декабря 2023 года в Днепре есть погибшие и пострадавшие. Повреждены роддом и больница.

Как сообщал Главред, в ночь на 2 февраля российские оккупанты совершили атаку на Украину с помощью дронов. В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы. Атака привела к повреждению подстанции Укрэнерго, что повлекло обесточивание потребителей в Кривом Роге.

Кроме этого, в ночь на 31 января оккупанты атаковали Украину дронами. Из двадцати вражеских "Шахедов" силам ПВО удалось сбить 14 в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

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