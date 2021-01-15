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В партии Зеленского рассказали, на сколько в Кабмине снизят тарифы на газ

15 января 2021, 08:09
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По данным нардепа от Слуга народа Юлии Гришиной, решение о снижении было принято накануне.

газ
В партии Зеленского рассказали, на сколько в Кабмине снизят тарифы на газ / УНИАН

Украинское правительство до 18 января 2021 года примет постановление о снижении тарифов на газ для всех категорий бытовых потребителей с 1 февраля на 500−800 гривен. Об этом пишет нардеп от Слуги народа Юлия Гришина на своем Telegram-канале.

По ее данным, решение о снижении тарифов было принято по итогам совещания депутатов от партии президента Зеленского с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Юрием Витренко, а также руководителями Антимонопольного комитета и Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По информации Гришиной, главная цель постановления ‒ установление максимальной цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубический метр, а тарифа на распределение голубого топлива — максимум 1,79 гривны за километр. Утвердить последний планируется 19 января 2021 года.

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Тарифы на газ новости

тарифы на газ Слуга народа новости Украины Денис Шмыгаль
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