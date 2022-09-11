В первые дни вторжения Зеленский хотел поговорить с Путиным, Кремль не ответил на звонки

Зеленский хотел поговорить с Путиным по телефону, но Кремль не ответил / Коллаж фото УНИАН скриншот

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский пытался лично поговорить по телефону с российским диктатором Путиным. Однако Кремль эти попытки проигнорировал. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Разговор пытались провести через закрытую линию связи. Подоляк добавил, что тогда Кремль верил в скорую "победу РФ" и "падение Киева".

"Когда война начинается, обязательно хочешь выяснить, что происходит. Но - никак. Не было связи. РФ не отвечала на любые... Попытки были, это обязательная функция, когда на тебя идет нападение большого государства, то ты должен выяснить, действительно ли это нападение или они просто, это я с иронией говорю, ошиблись границей во время учений", – сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что больше Украина не пыталась связаться с Путиным и убежден, что "даже сегодня в этом нет смысла".

Напомним, стало известно о том, что 24 февраля ближайший соратник Путина Дмитрий Козак звонил в Киев и требовал сдаться. Тогда руководитель Офиса президента Андрей Ермак обругал казака и положил трубку. Уже впоследствии о подписании акта капитуляции говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Переговоры Украины и России

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновление переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возврат похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

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