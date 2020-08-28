В полиции опровергли изнасилование 4-летней девочки в Новых Санжарах

Изнасилование 4-летней девочки не подтвердили медики / ТСН

В полиции сообщили, что информация о сексуальном насилии над четырехлетней девочкой неподалеку от Новых Санжар, которое осуществили несовершеннолетние, не подтвердилась.

"В ходе досудебного расследования работниками Новосанжарского отделения полиции, при процессуальном руководстве прокуратуры, проведены необходимые следственные действия с целью подтверждения или опровержения факта преступления. Следователи получили официальные выводы судебно-медицинской экспертизы, которая опровергает факт изнасилования ребенка", - сообщается на сайте Нацполиции Полтавской области.

Как ранее сообщалось, в поселке около Новых Санжар несколько несовершеннолетних детей подозреваются в изнасиловании четырехлетней девочки. С заявлением о преступлении к правоохранителям в полицию региона обратилась мама пострадавшей. Полицейские в течение короткого времени установили, что к совершению преступления могут быть причастны местные жители возраста 10 и 11 лет.

Ранее во Львове на улице Роксоланы неизвестный изнасиловал 12-летнего мальчика и после этого скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, в Днепре правоохранители заподозрили 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива в изнасиловании 12-летней воспитанницы. Свои действия мужчина снимал на видео.