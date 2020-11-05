В Раде поддержали компенсации гражданам за задержку пенсий и зарплат

"За" новый законопроект проголосовало 247 народных депутатов.
В пятницу, 5 ноября нынешнего года, депутаты украинского проголосовали за законопроект, который предусматривают компенсацию за задержку выплат пенсий и заработных плат.
Соответствующее голосование состоялось во время внеочередного заседания Верховной Рады. Законопроект №3817 расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам Украины положено начисление компенсации. "За " данный законопроект 247 народных депутатов.
К таким выплатам авторы законопроекта предложили включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.
Также в документе были прописаны источники подобных выплат. Кроме того, в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.
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Пенсии в Украине - что было ранее:
- Парламентарий от партии Слуга народа Галина Янченко (политсила президента Зеленского) заявила о том, что в стране по-прежнему существует риск возникновения проблем с выплатами пенсий и зарплат.
- По ее словам, ключевая проблема бюджета Украины в этом году - запредельная нагрузка по внешним выплатам, связанная с реструктуризацией долгов в 2014-2015 годах.