В Раде поддержали компенсации гражданам за задержку пенсий и зарплат

Зал заседаний Верховной Рады / УНИАН

В пятницу, 5 ноября нынешнего года, депутаты украинского проголосовали за законопроект, который предусматривают компенсацию за задержку выплат пенсий и заработных плат.

Соответствующее голосование состоялось во время внеочередного заседания Верховной Рады. Законопроект №3817 расширяет перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам Украины положено начисление компенсации. "За " данный законопроект 247 народных депутатов.

К таким выплатам авторы законопроекта предложили включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

Также в документе были прописаны источники подобных выплат. Кроме того, в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.

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Пенсии в Украине - что было ранее: