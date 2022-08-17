В Раде предупредили о наказании для женщин, не ставших на воинский учет

В Раде прокомментировали вопрос воинского учета для женщин / УНИАН

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский прокомментировал вопрос воинского учета для женщин.

Он подчеркнул во время брифинга, что за уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность.

Вместе с тем нардеп не исключил, что в будущем, в случае уклонения от постановки на военный учет, могут быть применены принудительные меры к таким людям, которые будут системно уклоняться от исполнения нормативно-правовых актов.

"Воинский долг женщин не является чем-то новым для Украины. Во времена советского союза и независимости Украины женщины определенных профессий, которые получили именно профессиональное образование по соответствующей специальности, то есть с документами, подтверждающими уровень квалификации, должны находиться на военном учете", - пояснил представитель Верховной Рады.

"Но если эти женщины не станут на военный учет, то никакие негативные последствия к ним не будут применяться. Хотя за это предусмотрена административная ответственность, и в будущем, думаю, что в случае уклонения от постановки на военный учет могут быть применены такие принудительные меры к таким людям, которые будут системно уклоняться от выполнения таких нормативно-правовых актов", - добавил Вениславский.

Воинский учет для женщин в Украине

На территории Украины 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны №313, который предусматривает постановку женщин на военный учет. В документе указывалось, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья, должны становиться на военный учет. Нововведения касались работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели обязаны проверять наличие у женщин документов о пребывании на воинском учете. За прием на работу кандидаток, которые не зарегистрированы в военкоматах, документом предусмотрели штраф на сумму от 5 100 до 8 500 гривен.

В условиях военного положения женщин, состоящих на учете, могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ. В Минобороны на данный момент не рассматривают мобилизацию женщин.

С 1 октября 2022 года женщинам, ставшим на воинский учет и в случае продления военного положения, выезд из Украины будет запрещен.

Другие новости: