В России обвинили полковника ВС РФ в провале миссии на аэродроме Гостомель

Войска России / Reuters

Российского полковника Вадима Панькова обвинили в провале миссии во время захвата аэродрома Гостомель.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, его планируют отстранить от исполнения служебных обязанностей.

"Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России полковника Вадима Панькова",- пишет пресс-служба.

В Генштабе сообщают, что его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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