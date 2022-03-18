В России обвинили полковника ВС РФ в провале миссии на аэродроме Гостомель

Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель.
Российского полковника Вадима Панькова обвинили в провале миссии во время захвата аэродрома Гостомель.
Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, его планируют отстранить от исполнения служебных обязанностей.
"Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России полковника Вадима Панькова",- пишет пресс-служба.
В Генштабе сообщают, что его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомель.
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Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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