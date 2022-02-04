В Ровно учитель истории "чавкала" на кухне во время онлайн-урока

В Ровно учительница завтракала во время онлайн-урока

В Ровно во время онлайн-урока учительница одной из школ устроила себе завтрак, смутив этим детей и их родителей, написал в Facebook житель Ровно, преподаватель Иван Цимбалюк.

Мужчина рассказал, что побывал на онлайн-уроке вместе со своей дочкой, которая учится в 9 классе. Он остался недоволен тем, что услышал.

После урока он написал эмоциональное сообщение. Он заявил, что преподавательница во время урока "прихлебывала" и "чавкала" на кухне.

К тому же он заявил, что учительница не объяснила темы урока, а лишь дала "номера параграфов на домашнюю работу".

Отметим, что речь идет об учительнице из школы за №15.

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Как пишет РадіоТрек, с ними связалась завуч школы Ирина Верхова. Женщина передала ответ учительницы на эмоциональное сообщение отца.

По словам преподавательницы, администрация школы опросила детей и они подтвердили, что урок был проведен полностью. К тому же она сказала, что урок был начат вовремя, в 8:30.

Отмечается, что шестеро школьников получили во время урока оценки.

"Хочу ответить господину Цимбалюку. Как легко осквернить учителя, а хуже всего, что будут верить вам, а не учителю. Были подведены выводы и выставлены оценки. Четко определено д/з. А то, что я "позволяла" иногда сделать глоток чая, потому что у меня болит горло после коронавруса (больничный закрыт 31.01), я - человек, а не робот. Стыдно должно быть вам, человеку, который считает себя психологом", - рассказала учительница.

Ранее Главред писал о том, что во Львове директор одной из школ частично выиграл дело в апелляционном суде, в результате чего ему отменили штраф в 34 тысяч гривен за нарушение карантина. В сентябре прошлого года он не перевел учеников 5-11 классов на удаленное обучение в ситуации, когда в школе было вакцинировано менее 80% учителей. Штраф платить не нужно, однако его все равно признали виновным в нарушении карантинных мероприятий.

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