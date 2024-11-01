В семье "Да Винчи" очень большое горе: внезапно умер младший брат Коцюбайло

Иван Коцюбайло умер в возрасте 27 лет, как и его старший брат Дмитрий.

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Умер брат легендарного "Да Винчи" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook/Маряночка Коцюбайло-Семененко

В семье легендарного военного Дмитрия Коцюбайло, известно как "Да Винчи", случилось большое горе. Умер родной брат Дмитрия - Иван. Об этом сообщила сестра братьев Марьяна Коцюбайло-Семененко.

Иван Коцюбайло умер прямо накануне дня рождения убитого россиянами старшего брата. Дмитрию и Ивану навеки останется 27 лет.

"К большому сожалению, в нашей семье произошло горе. Ушел из жизни, наш братик Иван. Ты всегда останешься в наших сердцах, любим! Накануне дня рождения старшего брата, младший брат ушел за ним. Пронзительно символично, что тоже в 27. Пронзительно больно, что его любовь к брату была безграничной и теперь соединила их в другом бытии. Будто какая-то невидимая связь соединила их даже в смерти, как объединяла в жизни. И теперь, когда младший брат покинул этот мир, кажется, что он отправился туда, где снова сможет увидеть своего старшего, обнять его и сказать то, что осталось недосказанным", - написала Марьяна. видео дня

Умер брат легендарного "Да Винчи" / фото: facebook/Маряночка Коцюбайло-Семененко

Гибель Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" на фронте - главные новости

Как сообщал Главред, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

9 марта, с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшив Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

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