В семье "Да Винчи" очень большое горе: внезапно умер младший брат Коцюбайло

В семье легендарного военного Дмитрия Коцюбайло, известно как "Да Винчи", случилось большое горе. Умер родной брат Дмитрия - Иван. Об этом сообщила сестра братьев Марьяна Коцюбайло-Семененко.
Иван Коцюбайло умер прямо накануне дня рождения убитого россиянами старшего брата. Дмитрию и Ивану навеки останется 27 лет.
"К большому сожалению, в нашей семье произошло горе. Ушел из жизни, наш братик Иван. Ты всегда останешься в наших сердцах, любим! Накануне дня рождения старшего брата, младший брат ушел за ним. Пронзительно символично, что тоже в 27. Пронзительно больно, что его любовь к брату была безграничной и теперь соединила их в другом бытии. Будто какая-то невидимая связь соединила их даже в смерти, как объединяла в жизни. И теперь, когда младший брат покинул этот мир, кажется, что он отправился туда, где снова сможет увидеть своего старшего, обнять его и сказать то, что осталось недосказанным", - написала Марьяна.видео дня
Гибель Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" на фронте - главные новости
Как сообщал Главред, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".
Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".
9 марта, с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшив Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.
Другие новости:
- "Навсегда остался живым": сестра "Да Винчи" рассказала, как переживает потерю брата
- "Я не прощу вам": невеста "Да Винчи" высказалась о слухах о расколе в Украине
- "Сделали разгром": в Киеве изуродовали могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред