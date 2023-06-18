'Навсегда остался жив': сестра 'Да Винчи' рассказала, как переживает потерю брата

Сестра погибшего Героя Украины подчеркнула, что ее брат всегда рядом с ней. В ее сердце и в сердце всей семьи он навсегда останется живым.

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Сестра "Да Винчи" рассказала, как переживает потерю брата / Коллаж: Главред, фото: t.me/CinCAFU, скриншот из видео

Несколько месяцев назад на фронте погиб Герой Украины, командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло. Его младшая сестра Екатерина Коцюбайло рассказала, как переживает потерю брата.

Как рассказала Екатерина в интервью Front18, после похорон "Да Винчи" она внезапно проснулась посреди ночи и почувствовала, будто ее кто-то обнимает.

"Я проснулась посреди ночи и со мной была кошка в комнате. Проснулась от того, что меня кто-то обнимает. Это как раз было в субботу, мы приехали после похорон. Никогда не забуду. Как раз в тот момент на меня легла кошка и начала мяукать", - сказала девушка.

Сестра погибшего Героя Украины подчеркнула, что ее брат всегда рядом с ней. В ее сердце и в сердце всей семьи он навсегда останется живым.

"Я маме даю понять то, что нам нужно жить дальше. Нам нельзя опускать руки, нам нужно жить так, как Дима хотел. Нам нужно все сделать здесь, чтобы нами брат там гордился", - добавила Екатерина.

Заметим, что недавно мать "Да Винчи" рассказала, что чувствовала тревогу в день его смерти и накануне. 6 марта 2023 года она не могла найти себе места, поэтому отправила своему сыну смс. Однако на следующий день ей стало известно, что Дмитрий трагически погиб, так и не ответив на ее сообщение.

Гибель Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" на фронте

Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

9 марта, с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшив Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

Смотрите неизвестные факты о "Да Винчи", которые сделали его легендой:

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