В США готовы усилить поддержку Украины в противостоянии с РФ: американский дипломат назвал условия

По словам Хербста украинцам надо выбрать, куда они собираются двигаться – к западному миру или в Россию / Деловая столица

Бывший посол США Джон Хербст считает, что Штаты готовы предоставить нашей стране дополнительную помощь в случае эскалации агрессии России в отношении Украины.

Как заявил дипломат, американская поддержка Украины стабильна и не только важна, а критически важна. По словам Хербста, украинцам надо выбрать, куда они собираются двигаться – к западному миру или в Россию, пишет " Украина 24 ".

"Я думаю, что у них (руководства Украины,- ред.) есть только две возможности — или подчиняться Кремлю, или работать с Америкой и Евросоюзом по пути на Запад. Я знаю, что есть здесь люди, которые не совсем разбираются в глобальной политике и опираются на Китай. Ну, это как-то нереалистично. Китай может быть экономическим партнёром, но мы уже видим, что даже на экономических партнеров Китай довольно часто давит, когда они высказываются не так, как нравится Китаю", — сказал дипломат.

Также Хербст сообщил, что когда речь заходит о давлении Запада на Украину в отношении реформ в стране, то здесь важным фактором является финансовая помощь, которая без преобразований в стране работать не будет.

Читайте такжеМощная поддержка Украины и гнев России: США готовы передать Киеву системы Железный купол – Politico"Мы готовы давать экономическую помощь, но только если правительство и руководство страны делает реформы, потому что без этих реформ эта помощь не работает", — подчеркнул Джон Хербст.

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Ранее американский дипломат, бывший посол США в Украине Джон Хербст полагает, что Вашингтон не удастся подключить к переговорному процессу по Донбассу. Такую инициативу не поддерживают Германия, Франция и Россия.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Минский формат не помог урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе. По этой причине гарант намерен искать новые варианты разрешения вооруженной конфронтации на переговорах с президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным.