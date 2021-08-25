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В страшном ДТП в Запорожской области погибла целая семья

25 августа 2021, 22:07
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Водитель Opel Astra не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Mersedes-190.

В Запорожской области 20 августа на трассе Киев – Симферополь в страшной аварии погибла вся семья. Водитель Opel Astra не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Mersedes-190. Внутри находились двое взрослых и трое детей. Не выжил никто.

Как сообщает полиция Запорожской области, по предварительным данным, Opel Astra вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Mersedes-190.

От удара Mersedes вылетел в кювет и перевернулся. Машина загорелась.

В салоне находился 47-летний водитель Юрий Внуков, его 34-летняя гражданская жена Елена Касимова. Также со взрослыми в салоне ехали 9-летняя внучка водителя Дарья, и дочери Елены – 11-летняя Алина и 14-летняя Александра. Все они погибли.

31-летний водитель Opel и его 32-летняя пассажирка травмированы. Мужчина после операции взят под стражу.

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Елена и Юрий встретились три года назадПогибшая семья родом из Харьковской области, село Циркуны. В ту ночь они отправились на отдых к морю, в Кирилловку.

"Хотели, чтобы дети перед школой немного набрались сил. Правда, старшая дочь Саша очень не хотела ехать. Но было принято решение, что поедут все", – вздыхает знакомая семьи.

Как сообщал Главред, утром 24 июля на трассе в Польше автобус с украинцами попал в жуткое ДТП. В результате аварии в больницы госпитализировали 10 человек, трое из них в тяжелом состоянии.

17 июля в аварию попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. На момент ДТП в салоне находились 40 человек, все - граждане Украины.

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