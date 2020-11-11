В Украине катастрофически быстро растут долги за газ - эксперт

В Украине катастрофически быстро растут долги за газ / УНИАН

В Украине вырос и будет расти в ближайшем будущем размер задолженностей за поставки газа.

Об этом в комментарии на YouTube-канале GolosTV UA заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

"У нас очень резко упал уровень оплаты за газ. Неважно, о ком мы сейчас говорим – о распределительных компаниях, о Нафтогазе. Уровень расчетов в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году. Раньше было где-то 5% тех, кто вообще не платили за коммунальные услуги, в том числе за газ. Сейчас доля тех, кто не платит, превысила 10%. Это такая информация от участников рынка", - сказал он.

По мнению Марунича, ситуацию с долгами по газу крайне усугубляет тот факт, что Украина находится на пороге нового коронавирусного карантина.

"И непонятно, что с этим делать. Мы на пороге очередного карантина со всеми вытекающими для экономики последствиями. И ситуация, по всей видимости, будет усугубляться. Что может сделать Кабмин для Украины? Не знаю, может, предусмотреть какие-то дотации, как то облегчить долю потребителя. Потому что все это по цепочке будет валиться и дальше", – заявил Марунич.

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