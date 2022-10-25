В Украине подорвался на мине оккупант-сапер, ранее "отличившийся" в Чечне, Югославии и Сирии

Андрей Яранцев "самодемилитаризовался" / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

На войне в Украине самоликвидировался 43-летний оккупант-сапер Андрей Яранцев из российского города Набережные Челны. Смерть захватчика подтвердили и на его родине.

О гибели очередного россиийского оккупната рассказал в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Согласно некрологу, Яранцев "вырос на рассказах дедов" о Второй мировой войне, поэтому всю свою жизнь посвятил армии. Участвовал в "спецоперациях" РФ на территории Югославии, Чечни, Сирии, где получил не только контузию, но и "множество медалек".

В 2014 году бывший десантник и мотострелок, довольно долго служивший на юге РФ и Северном Кавказе в должности сапера, находился в составе бригады "Призрак" квазиреспублики "ЛНР" на Донбассе.

С начала вторжения войск страны-агрессора в Украину этот российский военный преступник с небольшими перерывами вновь воевал против ВСУ. Последний краткосрочный контракт заключил летом и был в составе "добровольческих" батальонов "Алга" и "Тимер".

Андрей Яранцев / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Скриншот со страницы Яранцева в сосчети / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Скриншот страницы Яранцева в соцсети / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Как сообщал Главред, защитники Украины ликвидировали в Херсонской области прапорщика саратовского спецназа Дениса Васильченко. Оккупант был успешно "демилитаризрван" 19 октября. Он успел поучаствовать в съемках пропагандистского ролика, в котором обещал "перебить всех фашистов" и "стоять до конца" за российского диктатора Владимира Путина.

Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.

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