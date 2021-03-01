В Украине появится "суд в смартфоне": Зеленский раскрыл детали

Для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей, отметил президент.
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине "суда в смартфоне", который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.
Об этом глава государства заявил 1 марта на Всеукраинском форуме Украина 30. Развитие Правосудия. По его словам, для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей.
"Действенным шагом на этом пути может стать IТ-решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне", - заявил Зеленский.
Президент отметил, что благодаря этому решению "большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений".
Также президент отметил важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствования процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.
Важным вопросом, по словам Зеленского, является и непосредственное участие граждан Украины в осуществлении правосудия. Он отметил, что подготовлены уже два законопроекта, которые "дадут старт работе суда присяжных". Модель и формат суда присяжных будут подробно обсуждаться".
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что цель его команды — "государство в смартфоне".
- В прошлом году президент поставил цели по диджитализации. По его словам, необходимо перевести все отношения гражданина с государством в цифровую плоскость.
- В июне 2020 года правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.
- За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года. 5 февраля 2021 года парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении.