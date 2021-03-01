В Украине появится "суд в смартфоне": Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский / GettyImages

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине "суда в смартфоне", который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Об этом глава государства заявил 1 марта на Всеукраинском форуме Украина 30. Развитие Правосудия. По его словам, для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей.

"Действенным шагом на этом пути может стать IТ-решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что благодаря этому решению "большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений".

Также президент отметил важность возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и совершенствования процедуры отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Важным вопросом, по словам Зеленского, является и непосредственное участие граждан Украины в осуществлении правосудия. Он отметил, что подготовлены уже два законопроекта, которые "дадут старт работе суда присяжных". Модель и формат суда присяжных будут подробно обсуждаться".

Напомним: