В Украине возобновили выдачу "пакетов малыша": что вошло в "бэби бокс"

В Украине вновь начнут выдавать пакеты малыша

Уже с 27 сентября в роддома и центры соцзащиты нашей страны во всех регионах начали поступать "пакеты малыша". Теперь роженицы могут выбирать между "бэби-боксом" и карточкой с деньгами, которую можно использовать в спецмагазинах, рассказала заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько в эфире Украинского радио.

Отмечается, что получение такого "бэби-бокса" не меняет размер помощи при рождении.

Общая стоимость такой одноразовой помощи в виде набора необходимых для новорожденного малыша вещей, составляет не более 5 тыс. грн. Если все эти вещи покупать лично в розничной торговле, то за них придется заплатить до 9 тыс. грн.

В пакет малыша входят:

1 упаковка подгузников, влажные салфетки, пеленки;

3 шапочки на вырост;

11 боди с коротким рукавом разного размера;

11 боди с длинным рукавом разного размера;

4 пары ползунков и 11 слипов;

4 рубашки и 4 пары носков, варежки и 2 слюнявчики;

термометры для воды и для тела

маникюрные ножницы и расческа;

одеяло, пододеяльник и плед, матрас, 2 полотенца;

6 игрушек и коврик, мягкая книжка, кремы и мыло, коробка-колыбель.

Производить новые "бэби-боксы" будет компания Скай Трейд. Украина, которую по тендеру выбрало Минисоцполитикы и которая поставляла "пакеты малыша" в родильные дома в течение последних лет.

Ранее в Запорожской области в перинатальном центре новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц, после того, как ее после рождения положили на согревающий коврик.

К правоохранителям обратился отец ребенка.

"Полиция установила, что ребенок родился 20 августа путем кесарева сечения и две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. В результате младенец получило ожоги спины I степени и ягодиц II степени. Сейчас состояние ее стабильное", - говорится в сообщении.