В Украине возобновили выдачу "пакетов малыша": что вошло в "бэби бокс"

Общая стоимость такой одноразовой помощи в виде набора необходимых для новорожденного малыша вещей, составляет не более 5 тыс. грн.
Уже с 27 сентября в роддома и центры соцзащиты нашей страны во всех регионах начали поступать "пакеты малыша". Теперь роженицы могут выбирать между "бэби-боксом" и карточкой с деньгами, которую можно использовать в спецмагазинах, рассказала заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько в эфире Украинского радио.
Отмечается, что получение такого "бэби-бокса" не меняет размер помощи при рождении.
Общая стоимость такой одноразовой помощи в виде набора необходимых для новорожденного малыша вещей, составляет не более 5 тыс. грн. Если все эти вещи покупать лично в розничной торговле, то за них придется заплатить до 9 тыс. грн.
В пакет малыша входят:
- 1 упаковка подгузников, влажные салфетки, пеленки;
- 3 шапочки на вырост;
- 11 боди с коротким рукавом разного размера;
- 11 боди с длинным рукавом разного размера;
- 4 пары ползунков и 11 слипов;
- 4 рубашки и 4 пары носков, варежки и 2 слюнявчики;
- термометры для воды и для тела
- маникюрные ножницы и расческа;
- одеяло, пододеяльник и плед, матрас, 2 полотенца;
- 6 игрушек и коврик, мягкая книжка, кремы и мыло, коробка-колыбель.
Производить новые "бэби-боксы" будет компания Скай Трейд. Украина, которую по тендеру выбрало Минисоцполитикы и которая поставляла "пакеты малыша" в родильные дома в течение последних лет.
Ранее в Запорожской области в перинатальном центре новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц, после того, как ее после рождения положили на согревающий коврик.
К правоохранителям обратился отец ребенка.
"Полиция установила, что ребенок родился 20 августа путем кесарева сечения и две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. В результате младенец получило ожоги спины I степени и ягодиц II степени. Сейчас состояние ее стабильное", - говорится в сообщении.