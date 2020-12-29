В Украине взлетят тарифы на мобильную связь: что нужно знать абонентам

В Киевстаре заявили, что мобильные операторы вынуждены повышать тарифы на свои услуги из-за инфляции, курса валют и модернизации сети / УНИАН

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell уже с 1 января 2021 года повысят плату за пользование своими услугами. В некоторых тарифах цены могут вырасти почти в два раза. Изменения объясняются процессами инфляции, роста курса валют и модернизации сетей.

Как сообщает РБК-Украина, подорожают тарифные планы наиболее популярных мобильных операторов, услугами которых пользуются большинство украинцев – Киевстар, Vodafone и Lifecell.

Тарифы Киевстар

Тарифный план компании Киевстар Безлим с 1 января подорожает практически в два раза. Стоимость услуг вместо 95 гривен составит 175 гривен. Пользователям пакета предоставят неограниченный мобильный и проводной доступ к Сети, а также до 200 смс сообщений и 200 минут для звонков на территории Украины.

Изменятся тарифы и для абонентов, пользующихся услугами мобильного оператора на контрактной основе. Им нужно изменить тариф до 31 декабря, в противном случае их автоматически переведут на другие тарифные планы.

На прежних условиях продолжает работу тариф Smart.

В пресс-службе компании Киевстар, объясняя повышение контрактных тарифов, утверждают, что компания обновляет свою ценовую политику – стоимость таких тарифов не менялась в течение 3 лет. Абоненты стали более активно пользоваться услугами, и теперь им рекомендуется поменять тариф.

"Минимальная цена контрактных тарифов начинается со 100 грн в месяц", - объяснили в Киевстар.Читайте такжеМинималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе

При этом в компании отметили, что для людей пожилого возраста будет работать тариф Звонки для родителей – без интернета за 60 гривен в месяц.

В Киевстар подчеркнули, что по причине инфляции, колебания курса валют и модернизации сетей операторы вынуждены пересматривать цены на тарифы для абонентов.

"Цены на услуги не могут оставаться без изменений долгое время. На стоимость влияет инфляция, рост курса валют (операторы покупают оборудование у иностранных поставщиков), увеличение расходов на модернизацию и строительство сетей для обеспечения высокого качества связи. Поэтому периодически все операторы и интернет-провайдеры пересматривают стоимость в старых тарифах", - подчеркнули в компании.

Vodafone – как изменятся тарифы

Наиболее бюджетный тариф Vodafone 4G Smart XS с 28 декабря 2021 года подорожает с 35 до 45 грн. За эту сумму абонент получает 1 гигабайт интернета и 100 минут для звонков на территории Украины.

Vodafone Smart S подорожает до 85 гривен в месяц (5 гигабайт и 200 минут по Украине)

Vodafone 4G Smart M – до 130 гривен (9 гигабайт и 300 минут по стране)Читайте такжеВ Украине будут новые правила пользования мобильной связью: что нужно знать абонентам

Тарифы Lifecell – что изменится

Абонентов Lifecell ждет подорожание тарифов с 13 января 2021 года. Стоимость ежемесячной оплаты услуг вырастет для 7 тарифов:

Лайфхак

Интернет Жара

Железная двадцатка

4 безлимит 2019

Жара GO

Жара GO PLUS

Комфорт

В период с 14 по 28 декабря 2021 года пользователям вышеуказанных тарифов предложат перейти на другие тарифные планы.