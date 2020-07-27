В ВСУ создадут новый вид службы: кто попадет под призыв

У Зеленского анонсировали новый вид службы / Минобороны Украины

В Украине анонсировали новый вид военной службы резервистов: их будут призывать в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев.

Об єтом заявил президент Владимир Зеленский после встречи с представителями Совета резервистов Вооруженных сил Украины, на которой обсуждались соответствующие изменения в украинское законодательство, пишет пресс-служба ОПУ.

Резервистам пообещали налоговые льготы: проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации выполнение воинского долга в период" предусматривает льготное налогообложение физических лиц-предпринимателей в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

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Также резервисты удостоились высшей оценки от главы государства.

"Благодаря вам мы защищаем и защитили нашу независимость и территориальную целостность от российской агрессии. И сейчас, исполнив свою обязанность’связь, вы продолжаете службу в оперативном резерве своих воинских частей. Я считаю, что Украине очень повезло иметь таких героев, которых всегда характеризуют как мужественных, патриотичных и - одна из главнейших качеств - профессиональных людей нашей страны", - сказал Зеленский.

Призыв в Украине

Как ранее писал Главред, отсрочка от срочного призыва на военную службу в Украине должна предоставляться абитуриентам, закончившим школу в 2020 году. Они имеют беспрепятственное право на получение высшего образования.

Ранее в Минобразования рассказали, что отсрочку от призыва в армию могут получить граждане 18-19 лет, а также выпускники колледжей и университетов. Несмотря на заявления, данным категориям граждан поступают повестки, что усложняет для них вопрос поступления в ВУЗы.