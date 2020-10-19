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В ВСУ рассказали о сроках отказа от призыва в армию

19 октября 2020, 17:55

Руслан Хомчак заявил о необходимости налаживания системы подготовки резерва ВСУ.

Призыв
В Украине могут отказаться от призыва в армию / УНИАН

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о перспективах отмены призыва на военную службу.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, это станет возможным после того, как будет налажена система подготовки резерва, чтобы каждый мог в случае необходимости встать на защиту страны.

"Мы должны создать такую систему работы, чтобы каждый у своего дома мог минимально уметь защитить себя. Почему гражданин Украины не должен быть обучен всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать медицинскую помощь себе или тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то еще", - пояснил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ уверен, что внедрение новой системы подготовки резерва в Украине займет "не полгода и не год".

"Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут "надо встать на защиту Родины", то он знает, что он может это", - добавил Хомчак.

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Ранее появилась информация о том, что военкоматы на время карантина приостановили мероприятия призыва граждан на срочную военную службу.

Напомним, в Минобороны прокомментировали планы об отказе от призыва на срочную службу.

ВСУ призыв резерв контрактная армия Руслан Хомчак
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