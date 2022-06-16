В Запорожской области вспыхнул химзавод: есть ли угроза для людей

В Запорожской области загорелся химзавод / фото ГСЧС

Вечером в четверг, 16 июня, произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области. На месте происшествия работают соответствующие службы, сообщает Запорожская ОВА.

Пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв м. Данные по пострадавшим уточняются.

Сейчас ситуация является контролируемой. По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет.

Ранее Главред сообщал, что российские агрессоры во временно оккупированном городе Токмак нагрузили полный бронированный автомобиль украденными у украинцев плазмами, роутерами и мешками с аграрной продукцией, но потом трагикомически свалились в реку Молочная.

"В Токмаке попала в аварию, перевернулась и упала в реку машина с наворованным имуществом. Очевидцы сообщают, что в бронированном авто были плазмы, роутеры и агромешки. Машина свалилась в реку Молочная", ‒ отмечено в сообщении.

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