Вакцинация переболевших COVID-19: эксперт дала неожиданный совет

/ УНИАН

Переболевшие коронавирусом могут заразиться повторно, поэтому им необходима вакцинация от COVID-19, заявила эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

Привиться от коронавируса необходимо не позднее, чем через 90 дней после перенесенного заболевания, рассказала она в эфире 1+1.

"Я вакцинировалась после 1,5 месяца после тяжелейшего ковида. Те, кто переболел, могут заразиться повторно. Таких случаев много. Поэтому, если вы переболели - вакцинируйтесь сразу после исчезновения симптомов", - советует эксперт.

По ее словам, вакцинацию необходимо получать любым доступным препаратом.

Отмечается, что по расчетам ВОЗ, одобренные сегодня вакцины обеспечивают по меньшей мере определенную защиту от новых вариантов вируса.

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Все вакцины, одобренные для использования ВОЗ, имеют высокую эффективность в предотвращении тяжелого течения заболевания COVID-19, госпитализации и смерти. Поэтому лучшей вакциной является та, которая сейчас доступна.

Напомним, кандидат медицинских наук и известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал о том, как нынешние вакцины противостоят Дельта-штамму.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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