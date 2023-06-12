Валяются человеческие черепа: на дне Каховского водохранилища обнаружили странные вещи

На дне обмелевшего Каховского водохранилища местные жители заметили человеческие останки.

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Каховское водохранилище / Коллаж Главред, фото Facebook Денис Казанский

После подрыва россиянами Каховской ГЭС на местах, где уже обмелело водохранилище, люди находят старинные артефакты и даже человеческие останки.

Так, в районе Никополя обнаружили древние мушкеты и каску времен Второй мировой войны.

Кроме того, на дне обмелевшего Каховского водохранилища местные жители заметили человеческие останки.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видны несколько черепов, один из них – в шлеме немецкого образца.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Колебания от подрыва почувствовали на Буковине в Румынии. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте.

Смотрите видео о том, как россияне подорвали Каховскую ГЭС:

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