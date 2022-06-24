Вандал в Днепре испоганил памятник буквой "Z": за его "голову" объявили награду

Вандал в Днепре испоганил памятник буквой "Z" / скриншот

В Днепре объявили вознаграждение за поиск мужчины, который на памятнике ночью нарисовал латинские буквы "Z".

Вандала в капюшоне и с баллончиком в руках зафиксировали камеры наблюдения, рассказали в сюжете "ТСН".

Он разрисовал рашистскими символами постамент, на котором установлен советский танк. Коммунальщики вражеские символы уже смыли, а вот за поимку мужчины объявлена награда - 10 тысяч гривен.

"Художника-фаната русского мира" ищут правоохранители и неравнодушные жители города.

Читайте также"И что мне будет?": женщина, которая публично оскорбила ВСУ, резко "переобулась"Ранее мы рассказывали, что во временно оккупированном русскими агрессорами городе Мелитополь (Запорожская область) пожилой горожанин швырнул куриные яйца в женщину, которая под видом социолога расспрашивала людей по поводу того, как им живется под оккупацией.

Также сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе у коллаборанта, который несколько дней назад собирал "отряды Путина", отжимают бизнес. Сначала он грозился истребить придуманных в Кремле "нацистов", а теперь жалуется на "гауляйтера" Мелитополя Галину Данильченко.

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