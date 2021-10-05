"Вдесятером на одного": опубликовано новое видео смертельных разборок в Чернигове с копами

Погибший Артур Ерохин с семьей

В Сети опубликовали новое видео с кадрами драки капитана полиции Артура Ерохина, который погиб в результате избиения группой подростков в Чернигове.

На кадрах, которые публикует ресурс @h_chernihiv запечатлено, что на месте присутствуют патрульные полицейские. При этом Ерохин (в светлом спортивном костюме), сначала находится на земле. Затем он встает и высказывает претензии как напавшим на него подросткам, так и сотрудникам полиции.

При этом Ерохин начал кричать, что он "работник полиции". Он обратил внимание, что на него набросилась группа подростков. "Вдесятером на одного", - подчеркнул он.

Ерохин также высказывал претензии в адрес сотрудников полиции, прибывших на вызов.

Добавим, что, судя по опубликованным кадрам, неуверенной походке и невнятной речи, Ерохин мог находиться под воздействием алкоголя или других веществ.

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В комментариях пользователи возмутились, что патрульные полицейские не прекратили драку, а уехали, после чего Ерохин получил смертельные травмы.

Смертельные разборки в Чернигове: как погиб капитан Артур Ерохин

Ранее сообщалось, что в Чернигове произошел конфликт между двумя правоохранителями и группой неизвестных. В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело одного из копов - капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, тоже капитан - его доставили в реанимацию.

Позднее в Сети было опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове, в результате которой погиб коп.

В Сети появились новые подробности гибели в Чернигове 30-летнего капитана полиции Артура Ерохина. Сообщалось, что подростки убили копа после замечания в магазине.

После этого свидетели разборок в Чернигове копов обвинили в игноре вызова на место убийства.

Кроме того, всплыли новые детали расправы в Чернигове, а также еще одно видео смертельной драки.

Добавим, что решением суда были арестованы все подозреваемые в убийстве полицейского. Во время досудебного расследования они будут находиться в СИЗО.