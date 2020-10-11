"Вел расследование": в Запорожье журналист насиловал 3-летнего ребенка

Во время обысков в его доме были обнаружены "тонны" детской порнографии.
В Запорожье 23-летний журналист и репортер местного телеканала насиловал свою трехлетнюю крестницу.
Соответствующая информация была опубликована в Едином реестре судебных решений.
Мужчина на суде признал вину в преступлении. Но свои действия объяснял якобы планом провести журналистское расследование и разоблачить сеть педофилов.
По версии обвинения, мужчина еще в январе 2019 года находясь в гостях у своей кумы, умышленно совершил насильственные действия интимного характера со своей трехлетней крестницей ‒ щупал ее, касался ребенка пенисом и термометром в районе гениталий.
Все свои действия мужчина снимал на смартфон. Однажды его за этим застала мать девочки, которая и обратилась в полицию. Мужчину правоохранители задержали в июне минувшего года. Во время обысков в его доме и проверки компьютерной техники были обнаружены сотни фотографий и видеоматериалов с детской порнографией. Их он опубликовал в одном из каналов мессенджера Telegram.
Сам обвиняемый на суде заявлял, что якобы снял только один ролик, а в Сеть загружал чужие видео. По его версии, он осуществлял расследование по поводу распространения детской порнографии. В частности, обвиняемый говорил, что якобы нашел в сети один из таких сайтов, на котором от него "требовали высылать эксклюзивные кадры".
Коллегия судей Орджоникидзевского райсуда Запорожья признала его виновным и приговорила к семи годам тюрьмы.
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