"Вел расследование": в Запорожье журналист насиловал 3-летнего ребенка

В Запорожье журналист насиловал 3-летнего ребенка / Nur.kz

В Запорожье 23-летний журналист и репортер местного телеканала насиловал свою трехлетнюю крестницу.

Соответствующая информация была опубликована в Едином реестре судебных решений.

Мужчина на суде признал вину в преступлении. Но свои действия объяснял якобы планом провести журналистское расследование и разоблачить сеть педофилов.

По версии обвинения, мужчина еще в январе 2019 года находясь в гостях у своей кумы, умышленно совершил насильственные действия интимного характера со своей трехлетней крестницей ‒ щупал ее, касался ребенка пенисом и термометром в районе гениталий.

Все свои действия мужчина снимал на смартфон. Однажды его за этим застала мать девочки, которая и обратилась в полицию. Мужчину правоохранители задержали в июне минувшего года. Во время обысков в его доме и проверки компьютерной техники были обнаружены сотни фотографий и видеоматериалов с детской порнографией. Их он опубликовал в одном из каналов мессенджера Telegram.

Сам обвиняемый на суде заявлял, что якобы снял только один ролик, а в Сеть загружал чужие видео. По его версии, он осуществлял расследование по поводу распространения детской порнографии. В частности, обвиняемый говорил, что якобы нашел в сети один из таких сайтов, на котором от него "требовали высылать эксклюзивные кадры".

Коллегия судей Орджоникидзевского райсуда Запорожья признала его виновным и приговорила к семи годам тюрьмы.

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