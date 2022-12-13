"Весной 2023 года Украина завершит войну в границах 1991-го": эксперт назвал 2 сценария дальнейших событий

Но после возвращения территорий мир может наступить только в случае принятия Украины в НАТО. В противном случае нам придется снова оборонять свои границы.

Эксперт Роман Свитан отмечет, что весной 2023 года мы выйдем на границы 1991 года и закончим войну/ 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, личный архив Романа Свитана

Украина может закончить войну и выйти на границы 1991 года весной 2023 года. Также есть шанс попасть в Североатлантический альянс – уже заметно движение в эту сторону.

В Крым наши военные могут начать заходить до Нового года. Такой прогноз дал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в чате на Главреде.

"В ближайшее время мы увидим два направления движения украинских войск – к Азовскому морю и в Луганской области в сторону Счастья. Это то, что будет до нового года. И, скорее всего, к новому году мы уже начнем заходить в Крым", – отмечает военный эксперт.

Также он подчеркнул, что украинские войска не будут заходить на территорию России, ведь нам чужие земли не нужны.

"На Москву мы точно не пойдем. Мы не сделаем ни одного шага по российской территории. Мы – не русские, нам чужого не надо. Это точно не наш путь", – подчеркнул он.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Эксперт пояснил, что после деоккупации украинских территорий и выхода украинских войск на рубеже 1991 года события могут развиваться по двум сценариям. Если Украина вступит в НАТО, то военные действия прекратятся сразу и весной 2023 года может наступить мир.

"Если нас НАТО не принимает, то нам придется оборонять наши границы до тех пор, пока Российская Федерация не начнет разваливаться изнутри под давлением финансовых санкций. Санкции приведут к развалу РФ за счет недофинансирования бюджетов федеральных округов", – отмечает Свитан.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что пока еще не обдумывает свое будущее после победы Украины в войне с Россией. Однако он пообещал, что до того момента будет оставаться на должности. Украинский президент поделился мыслями о том, каких обычных радостей жизни он бы хотел после победы.

"Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал страны-партнеры оказать срочную помощь Украине в сохранении ее энергетической системы. Как минимум до завершения отопительного сезона нам нужна аварийная поддержка со стороны европейской энергосистемы, подчеркнул он.

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