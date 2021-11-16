Вирусолог объяснила, почему Украина бьет антирекорды по смертности от COVID-19

Инфекционист и доктор медицинских наук эмоционально обратилась к украинцам. / Фото Reuters

В Украине все чаще фиксируют суточные антирекорды по смертности от коронавируса. Доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко наиболее распространенной причиной называет слишком позднее обращение больных за медицинской помощью.

"Есть категория людей, которые не хотят врачей, боятся лежащих и ожидающих врачей, пока оно само пройдет. Но это не та болезнь, которая сама пройдет", – пояснила медик в комментарии "Обозревателю".

Мироненко добавила, что такие сопутствующие болезни как сахарный диабет и гипертоническая болезнь осложняют течение коронавирусной болезни.

"Если человек инфицировался, да еще имеет букет сопутствующих болезней, особенно диабет или гипертоническую болезнь, то здесь точно само не пройдет. Здесь нужно лечить с первого дня, когда человек заболел. Чем раньше вы начинаете лечить, тем положительнее будет результат и человек не попадет на кладбище", – отметила Мироненко.

Читайте такжеОт ПЦР-теста до выздоровления: врач раскрыл алгоритм действий при коронавирусеМедик подчеркнула, что в случае запущенного случая врачи уже не имеют возможности спасти пациента.

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"Когда человек не может ходить сам, когда пострадали внутренние органы, когда кислорода давно не хватает, что уже можно сделать? Врач не бог, он может сделать только то, что он может. Когда человек попадает к врачу на начальных стадиях – это одна ситуация, а когда попадает в реанимацию на аппарат ИВЛ и с него не сходит и отправляется в другой мир – кто здесь виноват?", - заявила врач.

Стоит отметить, что по состоянию на 16 ноября в "красной" зоне карантина находятся 18 регионов Украины. В Министерстве здравоохранения спрогнозировали, что ориентировочно со следующей недели карантин постепенно начнут ослаблять.

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