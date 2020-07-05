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Прорыв дамбы под Киевом: эксперт предупредил об опасности

Состояние дамб в Украине не контролируется. подчеркнул Владимир Борейко.

5 июля 2020, 03:30
Киевская ГЭС
Киевская ГЭС / energetika.in.ua

У экспертов нет официальной информации о том, в каком состоянии находится дамба Киевского моря в районе Вышгорода в Киевской области, заявил эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, отвечая на один из вопросов, состояние дамбы, часть которой находится под водой, не контролируется.

"Я об этом много писал, давал интервью, а один телеканал даже хотел снять мультик на эту тему, но передумали – мол, зачем волновать киевлян. Как всегда, у нас, пока жареный петух в задницу не клюнет, наша власть не перекрестится", - говорит эксперт.

Он обратил внимание на то, что любые дамбы находятся под мощнейшим воздействием воды, поэтому их срок службы ограничен.

"Америка это поняла давно: там с 60-х годов прошлого века существует программа дедамбизации – год за годом там сносят старые дамбы, освобождая реки из человеческого рабства. Однако наше правительство экологически не образовано, оно не может предотвратить чернобыльские пожары и наводнения в Карпатах, куда там дамбы!", - добавил Борейко.

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Напомним, ранее Борейко сообщил, что пожары в лесу являются нормальным экологическим явлением, однако когда они становятся неуправляемыми – они превращаются в катастрофу.

Владимир Борейко дамба
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