У Зеленского "переименовали" Волынскую область: курьезные кадры

Владимир Зеленский во время визита на Волынь / president.gov.ua

В воскресенье, 12 июля, Офис президента опубликовал видео о рабочей поездке Владимира Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь.

Отметим, что в ролике было указано неправильное название Волынской области.

Ошибочное название региона – Луцкая область появилось в подписи к кадрам о встрече с волынскими бизнесменами на заводе Модерн-Экспо.

Видео с ошибкой вскоре заменили на страницах Офиса президента в Facebook, Tеlegram и YouTube.

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/ Скриншот

/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время визита президента Владимира Зеленского на Волынь по указанию Офиса президента журналистов якобы не пускали на съемки.

Журналисты съемочной группы телеканала Аверс пожаловалась на то, что их, несмотря на аккредитацию, не пустили освещать приезд Зеленского.