Власти Киева бьют тревогу и призывают не посещать новогодние утренники

Власти Киева призвали отказаться от посещения утренников / sadik-lale.ucoz.ru

Власти столицы призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках.

Как пишет пресс-служба КГГА, сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.

"Столичные заведения образования готовы к новым вызовам пандемии: все они обеспечены масками, термометрами и средствами для дезинфекции в достаточном количестве. Однако для того, чтобы не прекращать привычную жизнь города, каждый киевлянин должен сознательно отнестись к соблюдению противоэпидемических мероприятий", - заявили в КГГА.

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