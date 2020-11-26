Власти Киева бьют тревогу и призывают не посещать новогодние утренники

В КГГА просят сознательно подойти к соблюдению правил карантина.
Власти столицы призвали родителей воздержаться от посещения утренников во время новогодних праздников в школах и детских садиках.
Как пишет пресс-служба КГГА, сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
"Столичные заведения образования готовы к новым вызовам пандемии: все они обеспечены масками, термометрами и средствами для дезинфекции в достаточном количестве. Однако для того, чтобы не прекращать привычную жизнь города, каждый киевлянин должен сознательно отнестись к соблюдению противоэпидемических мероприятий", - заявили в КГГА.
Карантин в Украине
- На данный момент в Украине действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря 2020 года.
- Министр культуры Александр Ткаченко в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране предложил ввести локдаун на 2 недели с привязкой к ограничениям на Новый год и Рождество.
- Глава Минздрава Максим Степанов считает, что тотальный карантин в Украине возможен в случае вспышки заболеваний. В таком случае он прогнозирует введение таких же противоэпидемиологических мероприятий, которые были весной в начале эпидемии COVID-19.
- По информации СМИ, 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль может объявить о конкретных сроках введения жесткого карантина в Украине.
Автор: Екатерина Трохимчук